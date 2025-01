Estão abertas as inscrições para ação de castração gratuita de animais em Cambé

0:00

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé anunciou que as inscrições para o programa Castrapet 2025 estão abertas. O programa permanente de esterilização de cães e gatos é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, executada pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com a Prefeitura Municipal. O prazo para cadastro vai de hoje (16) até o dia 24.

Podem participar tutores que tenham renda familiar de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) atualizado. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, por meio de um link específico disponível na página oficial.

Em Cambé, foram disponibilizadas 179 vagas para a castração gratuita de cães e gatos, abrangendo machos e fêmeas com idades entre seis meses e oito anos. O principal objetivo do programa é promover a saúde e o bem-estar dos animais, prevenindo doenças, aumentando sua expectativa de vida, controlando a superpopulação e reduzindo os índices de abandono e sofrimento animal.

A iniciativa, considerada inédita no Brasil, é financiada por recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente e por emendas parlamentares, por meio do programa Paraná Cidades. Além das cirurgias, o programa inclui a distribuição de medicação para o pós-operatório e orientações sobre os cuidados necessários para o bem-estar dos pets.

A Prefeitura de Cambé reforça a importância de ações como o Castrapet para melhorar a qualidade de vida dos animais e da comunidade, destacando que o controle populacional é fundamental para a saúde pública e a preservação ambiental.