Estudantes do INSA Cambé conquistam medalha de ouro na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)

As alunas do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora (INSA), de Cambé/PR, destacaram-se na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) ao conquistarem a medalha de ouro. A competição, que faz parte da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), foi organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB).

O evento, realizado de 22 a 26 de setembro de 2024, na cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, tem como objetivo incentivar o interesse de jovens pela Astronomia, Astronáutica e Iniciação Científica, promovendo a aplicação prática de conhecimentos teóricos de forma colaborativa. As estudantes do INSA representaram uma das poucas equipes do sul do Brasil na competição, competindo na 56ª Jornada de Foguetes. Ao todo, a competição reuniu aproximadamente 210 participantes, entre alunos e professores de diversas partes do país, divididos em 76 equipes.

Para conquistar a vaga na competição, as alunas do INSA participaram de uma etapa interna no estádio Municipal de Cambé, onde oito equipes competiram entre si. O foguete construído pelas estudantes alcançou a impressionante marca de 180 metros, garantindo o primeiro lugar e a classificação para a etapa nacional.

Durante a preparação, as estudantes realizaram diversos testes experimentais de lançamento na GRAMAPAR, que cedeu o espaço para garantir a segurança dos experimentos. O foguete foi construído utilizando materiais simples como garrafas PET retornáveis, canos de PVC e conexões, além de uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio como combustível.

Na competição nacional, as alunas realizaram dois lançamentos, com o melhor alcance sendo de 300,68 metros. Essa conquista garantiu-lhes a medalha de ouro na MOBFOG.

Segundo Carolina e Maria Eduarda, integrantes da equipe vencedora, a experiência foi enriquecedora e proporcionou não apenas a conquista de uma medalha, mas também o fortalecimento de amizades e o aprendizado em trabalho em equipe.

O professor Dr. Thiago Milani, orientador das alunas, parabenizou-as pela conquista, ressaltando a dedicação e o talento demonstrados durante toda a jornada.