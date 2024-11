Evento “Desafiando Gigantes” reúne crianças e jovens em Cambé com incentivo ao esporte e cidadania

0:00

Na manhã deste sábado, 9 de novembro de 2024, a cidade de Cambé sediou a 12ª edição do evento “Desafiando Gigantes”, reunindo cerca de 550 crianças e jovens de 11 cidades da região metropolitana de Londrina, incluindo participantes de Cambé, Londrina e Rolândia. A iniciativa, que promove atividades esportivas para crianças de diversas idades, contou com o apoio da Secretaria de Esportes de Cambé e foi acompanhada pelo Portal Cambé.

O evento, idealizado por Cleberson, teve início em uma pequena rua na comunidade do João Turquino, com o objetivo de incentivar crianças e jovens a superarem desafios através do esporte. Com o passar dos anos, “Desafiando Gigantes” encontrou uma nova casa em Cambé, que acolheu o projeto com infraestrutura adequada para a realização de atividades que buscam o desenvolvimento social por meio da prática esportiva. “Tentamos incentivar o esporte em todas as idades para que as crianças possam visualizar um futuro melhor”, comentou Cleberson.

O organizador Toninho destacou a dedicação dos professores e voluntários que, com grande comprometimento, acompanham as crianças durante as atividades, mesmo aos sábados. “Prestigiar essas crianças e os profissionais que dedicam seu tempo para promover o crescimento dos jovens é o que faz deste evento tão especial”, ressaltou Toninho.

A secretária de Esportes de Cambé, Telma Gamba, também participou da ação, reforçando a importância do esporte para o desenvolvimento das crianças e suas famílias. “O esporte transforma vidas e oferece novos horizontes, ensinando princípios que impactam toda a família”, afirmou Telma. Segundo a secretária, o incentivo ao esporte faz parte das prioridades da administração municipal, que oferece diversas modalidades esportivas para mais de 4.700 pessoas de forma gratuita.

Durante o evento, todas as crianças receberam medalhas de participação, celebrando seus esforços e conquistas. Os melhores colocados em cada categoria foram premiados com troféus. Além disso, patrocinadores forneceram alimentação e frutas para os participantes, garantindo um ambiente saudável e acolhedor para todos.