ExpoLondrina será realizada entre 1º e 10 de abril de 2022

A Exposição Agropecuária de Londrina (ExpoLondrina), no norte do Paraná, será realizada entre os dias 1º e 10 de abril de 2022, após dois anos suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, segundo a Sociedade Rural do Paraná (SRP).

Segundo o diretor de comunicação da SRP, Nivaldo Benvenho, novas atrações estão sendo preparadas para a feira, como uma arena gamer e um novo modelo da arena de show.

As atrações artísticas da feira não foram divulgadas.

O diretor adiantou que o evento contará com uma vila gastronômica integrada a um palco, para apresentações artísticas.

A Sociedade Rural do Paraná informou ainda que estuda oferecer ingressos mais baratos em dias específicos da semana, para tornar o evento mais acessível.

Conforme a organização, a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina completará 60 anos em 2022, sendo um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro.

De acordo com a SRP, a feira contará com as tradicionais áreas comerciais, com os setores de máquinas e implementos agrícolas, instituições financeiras e concessionárias de veículos.

Além disso, os pequenos comerciantes terão espaço para ofertar desde roupas de couro a flores e produtos alimentícios da agricultura familiar. Os julgamentos de animais, exposições e leilões também serão realizados.

Conforme Benvenho, a sociedade seguirá todas as medidas de prevenção à Covid exigidas na época do evento.

Com informações: G1/PR