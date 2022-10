Você tem curiosidade em saber um pouquinho mais sobre a história de Cambé? Então vem conferir uma exposição muito legal que está rolando no calçadão da cidade! Em comemoração aos 75 anos de Cambé, o Museu Histórico de Cambé organizou uma exposição de fotos e recortes de jornais para contar um pouco da história da cidade, desde a chegada dos primeiros colonizadores até a emancipação política. A exposição está organizada no calçadão da cidade e vai ficar disponível para a visitação até o dia 30 de outubro, encerrando o mês de aniversário da cidade.

Intitulada “Cambé: 75 anos de emancipação e 90 de colonização”, a exposição do Museu de Rua faz um recorte dos primeiros passos da cidade, já que traz registros da chegada dos primeiros imigrantes de Danzig, em janeiro de 1932, cidade livre que agora pertence à Polônia. Eduardo Pavinato, historiador e responsável pelo Museu Histórico de Cambé, conta que esses imigrantes chegaram fugindo da guerra que se aproximava na Europa, em busca de uma vida melhor e de solos férteis para plantar.

As imagens dispostas nos suportes apresentam uma linha do tempo dos acontecimentos no período, como a mudança dos nomes. No primeiro momento, os imigrantes batizaram o novo território como Nova Dantzig, mas em 1943 foi renomeada de Cambé. “Em 1947 nós tivemos movimentos em prol da emancipação da cidade de Cambé em relação à vizinha Londrina, que em 11 de outubro daquele ano foi oficializada a autonomia política e administrativa do município”, conta. O primeiro presidente eleito, em dezembro daquele ano, foi o professor Jacídio Correia.

“O nosso objetivo foi realmente esse: trazer duas situações muito importantes para a nossa história, que foi a colonização e, depois, a emancipação”, ressalta. Em 2022, Cambé comemora 75 anos de autonomia e 90 de colonização. “Essas imagens e a linha do tempo podem ajudar as pessoas a compreenderem todo esse processo, que não foi simples para esses primeiros imigrantes, além de que permite que as pessoas façam um comparativo do passado e do presente”, pontua.

O historiador conta que todas essas imagens, assim como outros documentos e objetos estão disponíveis para visitação no Museu Histórico de Cambé, mas que o objetivo do Museu de Rua é trazer essa história para mais perto da comunidade, como uma linguagem mais simples e didática. “A gente busca tirar um pouco da história de dentro das salas do museu e levar para as ruas e praças”, afirma. Segundo ele, todas as placas, imagens e textos estão protegidos da chuva e do vento, então ficam expostos todos os dias.

Estela Camata, secretária de Cultura e de Educação, comemora mais uma exposição do Museu de Rua. “Esse é um projeto que busca levar informação e história para a população, permitindo que pessoas que passam todos os dias pelo calçadão interajam com esse conteúdo”, ressalta. Segundo ela, a exposição “Cambé: 75 anos de emancipação e 90 de colonização” é uma forma de tornar público e visível um pouco da história do município. “Além de contar, também queremos homenagear o pioneirismo dos cambeenses, cultivando uma forte memória histórica”, finaliza.