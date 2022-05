Fábio Luporini lança livro sobre os 50 anos do Curso de Enfermagem da UEL

A história dos 50 anos do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL) vai virar livro. A narrativa foi escrita pelo jornalista e escritor Fábio Luporini, que lança sua terceira biografia. O livro “Enfermagem UEL – 50 anos de muitas histórias para contar” será lançado no dia 13 de maio, a partir das 19h, no Teatro Ouro Verde, numa cerimônia que irá contar com diversos convidados, entre eles, alguns dos pioneiros entrevistados para o livro. A coordenação de produção do livro e do lançamento é da professora doutora Renata Perfeito Ribeiro, que recém encerrou sua gestão à frente do Departamento do Curso de Enfermagem da UEL.

“O projeto, que nasceu do coração das professoras do departamento, foi desenvolvido ao longo de um ano, entre pesquisa histórica, documentos e entrevistas”, diz Fábio Luporini, que também é autor dos livros “Adma – Uma história de fé” (2016) e “Sonia Secco – De volta à vida” (2019). Para o jornalista, registrar a História é uma maneira de contribuir com as gerações futuras. “Assim, deixamos um legado das origens do curso, dos desafios enfrentados até chegar às conquistas de hoje”, ressalta Luporini. Entre os entrevistados, estão o primeiro reitor da UEL, Ascêncio Garcia Lopes, que convidou a primeira professora, também entrevistada, Ana Irma Rodrigues.

São 200 páginas que contam os primórdios do curso, desde a primeira resolução de instalação, o primeiro vestibular, as dificuldades de acesso ao campus, a construção do primeiro currículo, até a participação dos professores em alguns projetos importantes, como a construção de políticas públicas que deram origem ao Sistema Único de Saúde (SUS), entre outras pesquisas e atendimentos que se tornaram referência no Brasil. “Ao pesquisar e entrevistar as pessoas, descobri que o Curso de Enfermagem da UEL forma e exporta talentos que atuam em diversas especialidades e instituições”, diz.

Programação

O lançamento é aberto à comunidade. A programação inclui um pequeno cerimonial de apresentação do livro, além da exibição de um documentário comemorativo dos 50 anos do Curso de Enfermagem. A realização é dos docentes da Enfermagem Perioperatória, com produção e edição da professora doutora Ligia Fahl Fonseca. Em seguida, o jornalista Fábio Luporini irá autografar os exemplares dos livros, que serão vendidos a R$ 50.