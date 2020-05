Diante dos desafios neste cenário atual, quem estiver melhor preparado certamente encontrará melhores oportunidades para se manter ou se reinserir no mercado de trabalho. Se você tem planos de cursar a universidade em 2020, mas não sabe como arcar, a Faculdade Pitágoras oferece a oportunidade de estudar com até 100% de bolsa até o final do curso. A porcentagem de desconto acontece de acordo com a pontuação atingida no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Além disso a Pitágoras tem convênio com descontos especiais para funcionários de empresas parceiras, funcionários públicos, entre outros.

O vestibular está sendo realizado de forma totalmente online, sem que você precise sair de casa.

E atenção para os seguintes benefícios para quem fizer o vestibular agora:

Isenção na taxa de vestibular;

na taxa de vestibular; 1a. mensalidade a partir de R$59,00 ;

; Todos os inscritos ganharão um minicurso online de Finanças Pessoal

Todos os inscritos poderão participar do Ciclo de Palestras On Line com convidados renomados que a Faculdade realizará na próxima semana.

Para se inscrever gratuitamente

Recredenciada com nota 4 no Ministério da Educação (MEC), a faculdade encontra-se entre as melhores do país. O corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores, conjuga a experiência profissional necessária para preparar os novos alunos para o mercado de trabalho. E mais: a estrutura oferece mais de 30 laboratórios, clínicas escola, Núcleo de Práticas Jurídicas, que asseguram mais prática e excelência na formação acadêmica.

PRESENCIAL OU EAD? QUAL A MELHOR ESCOLHA?

A escolha da modalidade do curso nem sempre é muito fácil. Para alcançar sucesso neste quesito, você precisa avaliar a sua disponibilidade para comparecer presencialmente à faculdade.Atualmente a Pitágoras Londrina oferece 16 cursos presenciais nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Nesta modalidade, você terá mais presencialidade na faculdade, fortalecendo os relacionamentos e interação com docentes e colegas. Por outro lado, temos mais de 50 cursos nas modalidades 100% on line (totalmente on line), semipresenciais (um encontro semanal presencial na faculdade e demais atividades on line) ou EAD Premium (aulas teóricas on line e aulas práticas na faculdade). Você pode optar pelas diferentes modalidades, definindo o nível de presencialidade ou atividades on line que deseja conjugar, de acordo com a sua realidade de vida. POSSO CONSEGUIR UM EMPREGO OU ESTÁGIO COM MAIS FACILIDADE POR ESTAR CURSANDO UMA GRADUAÇÃO?

Pesquisas demonstram que os índices de acesso ao emprego são maiores para aqueles que possuem ou estão cursando uma graduação. O valor salarial médio também tende a ser melhor para pessoas com este perfil.

O aluno da Faculdade Pitágoras conta com um auxílio para empregabilidade: o Canal Conecta, portal exclusivo que disponibiliza as melhores vagas de empresas de Londrina e região aos estudantes que querem entrar no mercado de trabalho. Tais estágios e empregos podem ser iniciados desde o primeiro semestre do curso.

