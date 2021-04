FAKE NEWS: Menina sequestrada no Jardim Alvorada está desaparecida #BOATO

Boato – Uma menina foi sequestrada no Jardim Alvorada e está desaparecida. Foi por volta das 18h50, segundo a sua avó Deise. Compartilhem!

Uma publicação que está sendo compartilhada no Facebook/WhatsApp e Instagram dá conta de que uma menina teria sido sequestrada no Jardim Alvorada e está desaparecida. A postagem traz a foto de uma garotinha junto a uma mesa com um bolo de aniversário colorido e vários doces, indicando a comemoração do seu aniversário de 3 anos, além de um texto com apelo para que as pessoas compartilhem para ajudar a encontrar a menina. Confira, a seguir, o texto original da publicação que está rodando online, principalmente em grupos de buscas por pessoas desaparecidas:

Você costuma compartilhar notícias deste tipo sem antes checar? Muitas vezes, divulgar o desaparecimento de uma pessoa em grupos específicos nas redes sociais nem sempre ajuda autoridades e familiares nas buscas pelo desaparecido. Ao contrário disto, a disseminação de fake news tem atrapalhado – e muito – neste sentido com postagens como “fulano foi encontrado”, quando ainda não foi, ou “foi visto aqui ou ali”, quando o local não tem nada a ver com as pistas de uma investigação policial, ou, pior que isso, quando postam fotos e nomes errados das vítimas.

Fonte: Boatos.org