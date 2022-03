Família de Londrina morre em acidente na BR-376

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (1) na rodovia BR-376, no município de Ortigueira. Eles eram todos da mesma família, residentes em Londrina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo VW Gol em que eles estavam se chocou frontalmente contra um caminhão. O pai, Fernando Ferreira, a mãe, Edilaine Ferreira, e a filha, Isadora Ferreira, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o genro ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital.

No momento do acidente chovia bastante no local, que é um trecho com curvas acentuadas. A suspeita é que o veículo possa ter perdido o controle por causa da forte chuva.

A tragédia abalou familiares e amigos das vítimas em Londrina. Nas redes sociais, diversas mensagens com homenagens estão sendo publicadas. De acordo uma amiga, eles retornavam da praia.

“Uma família tão abençoada e querida, quanta tristeza. Estamos todos sem acreditar nessa tragédia”, escreveu uma amiga.

Com informações: Tem Londrina