Farmácia Municipal de Cambé tem novo horário de atendimento a partir desta quarta-feira (22)

A Secretaria Municipal de Saúde Pública informou que a partir desta quarta-feira (22), a Farmácia Municipal terá novo horário de atendimento. Visando atender os pacientes que já procuram o serviço desde o início da manhã, a Farmácia Municipal passa a funcionar das 7h30 às 17h, sem horário de almoço, de segunda à sexta-feira. O prédio fica localizado na Avenida Inglaterra, 1144.

O diretor do departamento de Logística em Saúde da Secretaria, Rodolfo Monte, explicou que a mudança foi feita através de ajuste da escala de funcionários, possibilitando a otimização do horário para adiantar o atendimento. “Com isso, conseguimos aumentar o horário, atendemos os pacientes que já procuram a Farmácia desde às 7h30 e diminuímos as filas por conta do tempo de espera menor”, disse.

Para ter acesso aos serviços da Farmácia Municipal é só comparecer no local com a receita médica, documentos pessoais e o cartão do SUS. Com isso, já é possível retirar medicamentos dispensados por farmácia de forma simples e de fácil acesso para toda a população.