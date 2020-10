Com o inicio da campanha política em Cambé, o Portal Cambé vai checar as notícias sobre candidatos, no vídeo abaixo buscamos informações sobre vídeo que circula em Cambé.

________________________________________________________________ A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889 ________________________________________________________________