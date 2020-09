Os clientes da Sanepar de Curitiba e Região Metropolitana recebem a partir desta semana a fatura de água na cor vermelha. O novo modelo, que substituirá temporariamente o azul tradicional da companhia, faz parte de uma estratégia para alertar sobre a necessidade do uso racional da água.

Desde agosto, as contas já trazem dicas de economia de água, que podem ser acessadas pelo celular por meio de um QR Code (código de barras em imagem quadrada). São práticas que as pessoas podem adotar para reduzir o consumo em 20%, conforme a campanha Meta20, lançada pela Sanepar com o objetivo de garantir níveis mínimos dos reservatórios durante a crise hídrica.