Em jogo bastante disputado e com boas chances para os dois lados, ninguém conseguiu balançar as redes

Depois de disputar dois jogos fora de casa, o FC Cascavel voltou ao Estádio Olímpico Regional neste domingo (04), às 16h, para enfrentar a equipe paulista do Mirassol, em partida válida pela 4ª rodada do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro Série D.

O 1º tempo foi bastante intenso, com domínio da equipe mandante, que teve quatro chances claras de gol, quase todas em jogadas de contra-ataque, mas não converteu. Na 2ª etapa, o Mirassol voltou mais agressivo e logo aos 3 minutos acertou uma bola no travessão do goleiro Raul.

Aos 11, o técnico do time cascavelense Marcelo Caranhato mudou o esquema tático com três substituições: Neto Costa no lugar de Libano, Pablo no lugar de Magno e Robinho que entrou com a saída do capitão Duda. Pouco depois, aos 15, Junior Prego deu lugar à Tiago.

A Serpente foi pra cima e criou boas oportunidades. Aos 27 minutos, o camisa 07 Henrique arrancou em velocidade pela direita e cruzou para a chegada de Paulo Baya. O atacante cabeceou, mas o goleiro paulista defendeu.

O ritmo de jogo se manteve intenso dos dois lados até o apito do árbitro, mas ninguém conseguiu soltar o grito e comemorar. Placar final: FC Cascavel 0x0 Mirassol.

No próximo domingo, 11 de outubro, a Serpente recebe o Toledo para o “Clássico da Soja” às 16h no Estádio Olímpico Regional.