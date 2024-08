Feira das Mulheres fecha o mês de agosto com “chave de ouro” em Cambé

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

Neste sábado, dia 31, tem FEIRA DAS MULHERES em grande mercado, em Cambé. A Feira que contará com mais de 20 expositores, acontece das 9h às 18h e disponibilizará diferentes produtos para compra.

Segundo uma das organizadoras e expositoras da Feira, a influenciadora Rafaela Pires, diferentes nichos de empresas participarão do evento, como expositores de roupas, de doces, de semijoias, entre outras áreas. “Muitos produtos serão expostos neste sábado. Desde roupas, doces, artesanatos e muito mais. Para saber tudo que a Feira oferece, é preciso que as pessoas compareceram e prestigiem o evento”.

E a agenda da FEIRA DAS MULHERES já está completamente programada para o mês de setembro, segundo Rafaela Pires, haverá Feira em quase todo o mês de setembro. “ A Feira das Mulheres acontecerá praticamente durante todo o mês de setembro, menos no dia 14”.

Outra informação importante que a Coluna Bela Manchete recebeu da organização da Feira é que a Feira das Mulheres, leva este nome, sua marca registrada, mas que ela cresceu tanto, que homens também passaram a expor no evento. “Alguns homens passaram a buscar nossa Feira para exporem seus produtos e percebemos que isso era o ideal, já que é um evento para toda a família. Produtos para homens e mulheres são expostos”, comenta Rafaela Pires.

Para se tornar um expositor(a) da FEIRA DAS MULHERES, é preciso verificar se o nicho de seu negócio se encaixa no formato da Feira. Para informações sobre vagas no evento para expor, falar com Rafaela Pires, pelo telefone: (43) 9 9660-5940.

SERVIÇO:

DATA: SÁBADO ( 31 DE AGOSTO)

HORÁRIO: 9H Às 18h

ENDEREÇO: Rua carlos Sawade,408, Centro (Super Muffato Cambé)

CONTATO: (43) 9 9660-5940