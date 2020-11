Maior evento sobre empreendedorismo da América Latina acontece neste mês

Um evento gratuito, que você poderá assistir no conforto da sua casa, e com informações essenciais para quem já é ou pretende empreender! Essa é a Feira do Empreendedor 2020, organizada pelo Sebrae e que acontece do dia 22 ao dia 26 de novembro (domingo a quinta-feira).

De acordo com o Ponto de Atendimento ao Empreendedor de Cambé, em celebração ao Mês Global do Empreendedorismo, esse evento, que é o maior evento sobre o tema na América Latina, levará aos participantes: cases de sucesso e oportunidades.

Para mais informações sobre a Feira ao Empreendedor 2020 ou para fazer diretamente a inscrição no evento, entre em contato nos seguintes telefones: WhatsApp 9 9146-9401 ou pelo telefone fixo 3174-2719.

O PA (Ponto de Atendimento de Cambé) fica na Rua: França, 84-Centro.

