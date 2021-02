Festa com aglomeração de pessoas e uso de drogas foi encerrada pela PM no Jardim Morada do Sol em Cambé

A Polícia Militar de Cambé atendeu uma ocorrência na noite da última terça-feira (16/02), na Rua Lago Vitória no Jardim Morada do Sol.

De acordo com o boletim de ocorrência, após denúncias anônimas, os policiais deslocaram até o endereço acima mencionado, onde estaria ocorrendo uma festa com aglomeração de pessoas, uso de drogas e som alto. No evento havia pelo menos 30 pessoas. Em diligências pela chácara, foram encontrados 25 frascos de “loló” e bebidas alcoólicas.

Diante da situação, uma mulher de 34 anos e os organizadores da festa, juntamente com o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Delegacia de Polícia para os procedimentos adequados.

Ações com intenção de coibir festas, estão amparadas por normas estabelecidas em conjunto das prefeituras de Londrina, Cambé, Ibiporã e Rolândia, onde prevê a proibição da realização de reuniões com mais de 10 pessoas durante o período do Carnaval, com a finalidade de impedir o contágio do coronavírus.