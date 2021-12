Festa da criançada: Papai Noel desembarca em Cambé nesta sexta-feira (10)

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Crianças, atenção! O ‘bom velhinho’ está desembarcando em Cambé após um período de férias em sua casa, lá no Polo Norte. O Papai Noel vai chegar à cidade nesta sexta-feira, dia 10 de dezembro, às 21h, e quer todo mundo esperando para recepcioná-lo. Mas nada de esquecer a máscara ou de ficar todo mundo grudado, ele vai saber se você não estiver se protegendo e, então, puff…, nada de presentes.

A caravana do Papai Noel está prevista para chegar à casa instalada no calçadão da cidade às 21h. O Papai Noel vai sair da fábrica da Refriko (Rua Adelino Bianchini) às 18h e vai percorrer as vias dos seguintes bairros: Jardim Ana Elisa, Novo Bandeirantes, Jardim Montecatini, Jardim Santo Amaro, Jardim Ana Rosa, Jardim Tupi e Centro. O Papai Noel vai descer em sua casa e a caravana segue de volta para a Refriko pelos bairros: Vila Salomé; Jardim Alvorada; Cambé II; Jardim São Paulo e Parque Residencial Cambé. O Papai Noel vai atender as crianças até o dia 22 de dezembro, das 21h às 22h, com a distribuição de doces e balões. A programação de Natal da Prefeitura conta com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Cambé (Acic).

A cidade também vai contar com outras três caravanas promovidas pelo Posto Opala 29: no dia 15 de dezembro na região do Jardim Santo Amaro e Novo Bandeirantes; no 17 no Jardim Ana Rosa; e no dia 22 de dezembro na região Central.

Além da tão aguardada vinda do Papai Noel, a Secretaria de Cultura também vai promover atividades artísticas e culturais para o fim de ano. Neste sábado, dia 11 de dezembro, a peça “Sítio do Pica Pau Amarelo” vai ser apresentada em dois horários: às 16h e às 18h. A apresentação acontece na Praça Ceu (Centro de Artes e Esportes) e é uma contrapartida de uma companhia de teatro que participou da Lei Aldir Blanc. Os ingressos são limitados e podem ser retirados até às 17h da sexta-feira (10/12) na sede da Secretaria de Cultura (Rua Otto Gaertner, 210).

Finalizando as apresentações culturais, no dia 12 de dezembro, domingo, o grupo Sópracafé vai se apresentar no anfiteatro do Zezão, às 17h. O grupo faz adaptações instrumentais de composições brasileiras, incluindo o samba, o choro e o forró.