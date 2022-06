Festa do Padroeiro contará com o tradicional bolo de Santo Antônio e fogueira nesta segunda-feira (13)

Na segunda-feira (13/06), Dia de Santo Antônio, será servido o tão esperado bolo de Santo Antônio às 9h no Salão Paroquial. Na tradição popular, aqueles que encontram a medalha da sorte escondida no bolo do santo casamenteiro Santo Antônio, tem a benção para se casar. Também na segunda-feira, será acendida a fogueira, a partir das 19h.

“A festa de Santo Antônio tem um significado histórico, a festa é mais antiga que o próprio município, além de compor o calendário oficial de Eventos,” comenta a Secretaria de Cultura, Estela Camata.

Os shows continuarão na quinta-feira (16/06) com Lucas Lima, no domingo (19/06) com um show de prêmios e no domingo (26/06) com um show da dupla Edu e Eduardo. Além disso, também no domingo (26/06), o mês festivo encerrará com um leilão de gado e um grande churrasco.