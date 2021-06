FGTS: conheça golpe sobre falso saque emergencial

Trabalhadores estão relatando o recebimento de contatos via sites, e-mails e mensagens (sms e whatsapp) sobre um falso aviso de liberação do saque emergencial das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o mês de junho, como foi em 2020.

O objetivo é fazer com que o empregado digite seus dados pessoais e senhas para que as informações sejam roubadas pelos golpistas. A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, não faz este tipo de contato com o trabalhador.

Em 2020 houve a liberação do saque emergencial devido à pandemia, mas para este ano o governo não fez a liberação, por isso todos os contatos relacionados ao saque emergencial são falsos.

Fique alerta com os dados enviados

Os dados preenchidos nos sites falsos podem ser suficientes para que os ladrões realizem saques das contas do fundo de garantia, abrir novas contas e realizar empréstimos.

Fique atento a qualquer tipo de contato realizado em nome da Caixa, pois as informações podem parecer muito verídicas e o site criado para enganar o trabalhador é extremamente similar com o oficial da Caixa. Não clique em links enviados por fontes duvidosas e nem preencha seus dados e senha.

Notícias Contábeis