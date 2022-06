FGTS: saque-extraordinário termina dia 15, confira o que fazer se o valor não cair na conta

A liberação do saque-extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está chegando ao fim, restando apenas os aniversariantes de dezembro para receber o valor, no próximo dia 15 todos os grupos já terão sido contemplados.

No valor de até R$1.000, o saque já foi disponibilizado para nascidos entre janeiro a novembro em datas anteriores, que ainda terão chance de retirar o dinheiro até o dia 15 de dezembro deste ano.

Todos os trabalhadores que possuírem conta do FGTS com saldo disponível têm direito a fazer o saque se assim desejarem. A quantia será debitada do total do fundo e será depositado automaticamente na Poupança Digital do aplicativo Caixa Tem, em nome do titular.

Segundo o governo federal, 42 milhões de trabalhadores podem fazer o saque-extraordinário, totalizando um montante de R$30 bilhões liberados.

Aqueles que não tiverem interesse no saque podem simplesmente deixar o valor sem movimentação que o mesmo será devolvido ao fundo de garantia.

Já aqueles que têm interesse e não tiveram o saldo disponível no aplicativo, será necessário solicitar a liberação dos recursos.

Valor indisponível para saque

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, o bloqueio do pagamento pode ocorrer por alguns fatores, como dados errados ou inconsistentes no app, determinação judicial, pedido de devolução de valor recolhido pelo empregador ou por garantia de operações de crédito de antecipação do saque-aniversário.

A quantia poderá ser conferida no aplicativo oficial do FGTS ou nas Agências Caixa, e caso o valor realmente não conste, o interessado deverá pedir o saque pelo próprio app, sem necessidade de atendimento presencial.

Como pedir a liberação do saque-extraordinário do FGTS

Caso o valor não esteja disponível para saque, o próprio aplicativo indicará que o colaborador faça o pedido de saque, bastando clicar no botão “Solicitar saque”, de cor laranja no app.

Na sequência, clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta poupança social da Caixa no nome do titular. Essa é a única opção para receber os recursos do FGTS

Aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta”.

Basta aguardar a solicitação ser processada, acompanhar o app da Caixa Tem e qualquer alteração, o app enviará uma notificação.

Notícias Contábeis