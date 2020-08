A Caixa Econômica Federal afirmou que os trabalhadores que tinham dinheiro no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 31 de dezembro de 2019 receberão, em média, R$ 45, referente à distribuição de parte dos lucros do fundo no ano passado.

Os depósitos nas contas devem ser feitos até 31 de agosto de 2020. Cerca de 167 milhões de contas, entre ativas (do emprego atual) e inativas (de empregos antigos), receberão o crédito, de acordo com a Caixa. Cada trabalhador pode ter mais de uma conta no fundo.

Nesta terça-feira, 11, o conselho curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro do ano passado aos trabalhadores, o que representa 66% do lucro total. O valor será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas no final do ano passado.

Com a distribuição do lucro do FGTS, o rendimento anual do fundo chegará a 4,9%, superior à inflação no ano passado, que foi de 4,31%. Com isso, os trabalhadores terão ganhos reais. O percentual se refere ao rendimento anual do fundo (de 3% ao ano mais TR, que está zerada), somando à distribuição do lucro.

O rendimento do FGTS, assim, supera o da poupança, investimento preferido dos brasileiros, que rendeu 4,26% no ano passado.

Distribuição de lucros FGTS

Em 2019, o lucro total do fundo totalizou R$ 11,3 bilhões, mas o conselho decidiu distribuir aos trabalhadores apenas uma parte dele. No ano passado, o governo distribuiu 100% do lucro de 2018.

Por meio de uma Medida Provisória, o presidente Jair Bolsonaro autorizou que o valor fosse integralmente distribuído aos cotistas do fundo. Quando criou novas modalidades de saque para o FGTS, o governo chegou a incluir na MP que 100% do lucro do FGTS passaria a ser distribuído. Mas após a aprovação da proposta pelo Congresso, Bolsonaro vetou essa parte do texto.

Com isso, o conselho curador do fundo manteve a obrigação de determinar o valor a ser distribuído anualmente.

