Figueirense e Londrina empatam sem gols em jogo movimentado pela Série C – 17ª Rodada

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Em partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Londrina se enfrentaram neste sábado no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo, que foi bastante movimentado, terminou com o placar de 0 a 0, refletindo a atuação decisiva dos goleiros de ambas as equipes.

No primeiro tempo, o Tubarão, criou boas oportunidades de gol, forçando duas grandes defesas do goleiro Ruan Carneiro, do Figueirense. A partida também foi marcada por um momento de tensão quando os jogadores Tauã, do Londrina, e Guilherme Pato, do Figueirense, se desentenderam, resultando em cartões amarelos para ambos.

Na etapa complementar, o o Furacão, pressionou o Londrina em busca de um gol, mas encontrou pela frente um inspirado Gabriel Félix, que realizou importantes defesas, mantendo o placar inalterado até o apito final.

Com o empate, o Londrina alcança 26 pontos e permanece na sétima colocação da tabela. Já o Figueirense, com o resultado, entra provisoriamente no G-8, ocupando a oitava posição. Contudo, essa posição ainda depende do resultado da partida do Tombense, que joga mais tarde e pode ultrapassar o Furacão.

Próximos compromissos: Na próxima rodada, que é a penúltima da primeira fase da Série C, o Londrina enfrenta o Remo fora de casa, em um confronto direto pela classificação. O jogo será no sábado, às 17h, no Estádio Baenão, em Belém. O Figueirense, por sua vez, continuará jogando em casa e receberá o São José no domingo, às 16h30, no Orlando Scarpelli.

Borderô: