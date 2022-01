Filho tenta matar mãe dentro de Hospital em Apucarana

Um homem tentou matar a própria mãe que estava internada no Hospital da Providência, em Apucarana, no norte do Paraná, no final da tarde deste domingo (30). O suspeito, de 55 anos, foi preso pela Polícia Militar e levado para a 17ª Subdivisão Policial.

Segundo a polícia, ele usou uma tesoura sem ponta para golpear a vítima, de 75 anos, que ficou em estado grave. Ela foi atingida na região do tórax e do pescoço e foi encaminhada para o centro cirúrgico.

O suspeito, com sangue espalhado pela camiseta, máscara e mãos, foi contido por enfermeiros do hospital, antes da chegada da equipe policial. Na delegacia, ele assumiu ter tentado assassinar sua mãe.

Na delegacia, o homem contou que não tinha mais condições de cuidar da mãe, que tem vários problemas de saúde, disse que estava enlouquecendo e queria acabar com o sofrimento de todos.

A mãe dele, Lazinha da Silva Marques, passou por uma cirurgia e segue internada em estado grave. Ainda na delegacia, ele disse que estava arrependido, que encontrou a tesoura no próprio hospital e então cometeu o crime.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

TNOnline