Final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano acontece neste sábado em Londrina

No próximo sábado, o Estádio do Café em Londrina será palco da grande final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano, o Paraná Bowl. O confronto decisivo será entre o Londrina Bristlebacks (LEC) e o Curitiba Crocodiles (Coxa), times que trazem para o futebol americano a tradicional rivalidade dos campos de futebol, ou “soccer”, como é conhecido nos Estados Unidos.

Em entrevista, Rafael Algarte, presidente e jogador do Londrina Bristlebacks, explicou que esta é a décima quarta edição do campeonato e a primeira vez que o time de Londrina participa da final. Algarte destacou a importância da parceria com a prefeitura, a Fundação de Esportes e o Londrina Esporte Clube (LEC), que possibilitou a realização do jogo no Estádio do Café.

O time do Londrina Bristlebacks chega à final com uma campanha invicta e, segundo Algarte, tem chances reais de conquistar o título. No entanto, o adversário, Curitiba Crocodiles, é um time tradicional e forte, tendo vencido o campeonato dez vezes.

A origem do futebol americano em Londrina remonta a 2008, quando um grupo de amigos começou a praticar o esporte de forma amadora. Com o tempo, o grupo se estruturou e, em 2013, formalizou a equipe com a obtenção da personalidade jurídica e a filiação à Federação Paranaense de Futebol Americano.

A final deste sábado será a segunda vez que um time do interior do Paraná chega a esta fase do campeonato. A primeira foi em 2012, quando o Foz do Iguaçu disputou a final contra o próprio Curitiba Crocodiles.

Os ingressos para assistir à final estão sendo vendidos no site Go Ingressos e também podem ser adquiridos através do Instagram do time. Há a opção de meia-entrada solidária para quem levar um quilo de alimento não perecível.

O jogo está marcado para às 19 horas e contará com diversas atrações, incluindo show no intervalo, praça de alimentação e a presença do mascote do LEC, o Tubarão.