Fios de telefone causam acidente de trânsito na região central de Cambé

Um acidente de trânsito foi registrado durante a noite desta segunda-feira (11/07), na Rua Nossa Senhora do Rocio, próximo da Rua Presidente Kennedy na região central de Cambé.

De acordo com as informações, o funcionário da empresa PREVENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA, realizava monitoramento utilizando uma motocicleta, quando acabou enroscando a moto nos fios de telefone que estavam soltos na via.

Ainda no mesmo dia, moradores entraram em contato com a empresa de telefonia, relatando a situação que encontravam os fios e até o momento do acidente os fios continuavam no local, podendo ocasionar outros acidentes.

A vítima, como pode observar nas imagens, sofreu escoriações e precisou ser encaminhado ao Hospital São Francisco de Cambé para uma avaliação médica.

Apesar do susto, ele passa bem.