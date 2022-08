Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (9) pela Guarda Municipal após ser flagrado por uma câmera de segurança no momento em que ele faz uma pichação na porta da igreja Paróquia São Vicente Palotti, em Arapongas, na região de Londrina.

O crime foi cometido por volta das 4h na madrugada desta terça-feira. A paróquia registrou um boletim de ocorrência e as imagens da câmera de segurança colaboraram com a identificação do suspeito, que foi detido pela GM.

Tarobá News