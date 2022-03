Flexibilização do uso de máscara: Cambé deve seguir recomendação estadual

O município de Cambé anunciou que deve seguir a orientação do Estado sobre a flexibilização do uso de máscaras. O Governo do Paraná já encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que propõe deixar como prerrogativa exclusiva do Poder Executivo os critérios sobre a utilização.

Com a alteração, as medidas de controle epidemiológico passam a ser da Secretaria de Estado da Saúde. A ideia, num primeiro momento, é permitir a circulação de pessoas em espaços externos sem o equipamento de proteção individual.

“A gente está esperando ainda ver o que vai acontecer pós-Carnaval. Assim como no ano novo, em que a gente atendia 60 pessoas por dia e depois passamos a atender 300. Então, talvez o Carnaval possa trazer um efeito de contaminação”, afirmou o prefeito de Cambé, Conrado Scheller.