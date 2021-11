“Foi a mão de Deus”, diz trabalhador que caiu de telhado de igreja e sofreu ferimentos leves em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um trabalhador, de 46 anos, caiu do telhado de uma igreja de Londrina, no norte do Paraná. Ele estava consertando os estragos do último temporal que atingiu a cidade quando despencou de cerca de cinco metros de altura. O pastor Oswaldo Manoel da Silva contou que estava em casa quando foi surpreendido por uma ligação avisando que um homem havia caído do telhado.

“A gente dá graças a Deus porque, pela distância e pela altura, quando me falaram, que eu atendi o celular lá em casa, eu pensei que tinha acontecido coisa pior, porque eu sei a altura que tem isso aqui […] Pela altura que caiu eu percebi, com certeza, que foi a mão de Deus, gente. Eu percebi que foi a mão de Deus, não foi outra coisa. Deus é bom”, disse o Pastor.

Apesar dos cerca de cinco metros, o homem teve apenas ferimentos na perna. O Siate e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar os primeiros atendimentos. A vítima foi identificada como Claudinei Pereira.

