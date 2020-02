O Londrina Esporte Clube foi derrotado pelo o XV de Piracicaba, pelo placar de 1 a 0, e foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil.

O Londrina entrou em Campo com a vantagem do empate, mas não conseguiu segurar a pressão do adversário e, aos 11 minutos do segundo tempo, Samuel Andrade fez o gol do XV de Piracicaba.

Esta foi a 13ª participação do Tubarão na Copa do Brasil, o Londrina chega agora a seis eliminações na primeira fase. A última delas tinha sido 2017, já no formato de jogo único, quando perdeu para o Gurupi-TO, por 2 a 1. As outras vezes aconteceram em 2005, 2006, 2010 e 2015.

Com a eliminação na primeira fase, o Londrina fica com R$ 540 mil pela participação na Copa do Brasil. Caso avançasse, pegaria o Juventude, em casa, na segunda fase, e garantiria mais R$ 650 mil aos cofres.

Entrevista com Técnico Alemão após o jogo:

O jogador Augusto também deu entrevista no Pós Jogo.

O Londrina volta novamente as atenções para o Campeonato Paranaense. O Tubarão encara o Cascavel CR no domingo, às 17h, no Estádio do Café, pela sexta rodada do estadual.