Um rapaz de 22 anos foi preso na manhã deste sábado (07/03), no Distrito de Paiquerê em Londrina, foragido da cadeia pública de Cambé, com um mandado de prisão relacionado a roubo agravado.

De acordo com as informações, além dele evadir-se da cadeia de Cambé, ele é acusado de participar de um roubo ocorrido em Maio de 2016, onde o foragido e mais um comparsa, deram voz de assalto e renderam familiares em uma residência na Rua Equador no Jardim Santa Clara em Cambé e subtraíram uma Camioneta HILUX de cor preta com as placas de Cambé. A dupla foi presa em uma fiscalização no trevo de Centenário do Sul com o veículo roubado.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu a voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes onde encontra-se a disposição da Justiça.