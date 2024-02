Foragido por Tráfico Internacional e Suspeito de Mega Assalto é Preso em Operação em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Uma operação conjunta entre a Agência de Inteligência da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (ALI 11CIPM) da cidade de Cambé e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), núcleo de Londrina, resultou na prisão de um homem altamente procurado por tráfico internacional de drogas e suspeita de participação em um dos maiores assaltos a banco já registrados no Brasil.

MSS, de 46 anos, estava na lista dos mais procurados por sua suposta implicação no notório roubo ao Banco Central em Fortaleza, onde cerca de 165 milhões de reais foram levados. A captura ocorreu após uma meticulosa troca de informações entre órgãos de segurança de vários estados e a Agência de Inteligência de Cambé. A operação se intensificou na região de Londrina, onde as autoridades conseguiram localizar o paradeiro do fugitivo.

Considerando a alta periculosidade do procurado, o GAECO foi acionado para auxiliar na operação, que culminou na expedição de uma ordem judicial para busca e apreensão no esconderijo do indivíduo, bem como para efetuar a prisão mediante o mandado já existente.

Durante a operação, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, carregada com 20 munições, além de diversos itens que foram apreendidos para análise posterior. A prisão de MSS é um passo significativo na luta contra o crime organizado, enfatizando a eficácia da colaboração interagencial e a importância da inteligência policial na localização e captura de criminosos de alto perfil.

A operação continua a ser um destaque na mídia e um lembrete do perigo constante que o tráfico internacional de drogas e o crime organizado representam para a sociedade. As investigações prosseguem enquanto a polícia trabalha para desvendar completamente todas as atividades criminosas associadas ao detido.