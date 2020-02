Nos últimos dez anos, as forças policiais do Paraná apreenderam 20 armas por dia no Estado. Desde 2010, foram tiradas de circulação 72,9 mil armas. Somente em 2019, foram apreendidas mais de 6,1 mil. Os dados são do relatório do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, divulgados nesta segunda-feira (03).

Para as forças de segurança, o alto número de apreensão no Estado se deve ao patrulhamento preventivo e ostensivo, bem como às investigações. “Nossas equipes estão mais presentes nas ruas, fiscalizando e investigando mais, o que acaba resultando em mais apreensões”, disse o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

Para ele, o maior beneficiado com a atividade é a população, porque muitos crimes, como roubos e homicídios, são cometidos com uma arma de fogo. “Tirando esse objeto de circulação, acabamos por evitar que mais ocorrências aconteçam em todo o Estado”, afirmou.

A arma mais apreendida no Paraná durante o período foi o revólver. Foram 35.639 armas, em porcentagem, 48,8% do total apreendido; somente no ano de 2019, foram 2.519 revólveres apreendidos. Já em 2010, ano em que mais foi apreendido este tipo, foram 4.580.

Em segundo lugar está a espingarda (23,9% do total), seguida pela pistola (15,9%). “Nos últimos anos apreendemos mais revólver, espingarda e pistola, mas as forças policiais atuam para retirar todos os tipos de armas de circulação”, disse o secretário.

O ano que em que mais foram apreendidas armas foi 2011, com um total de 9.027 armas retiradas de circulação de janeiro a dezembro daquele ano.

ARMAS APREENDIDAS – Até o início de 2020, todas as armas apreendidas no Estado eram encaminhadas para o Fórum, onde era definida sua destinação. A partir deste ano, o material vai passar por uma perícia, feita pelo Instituto de Criminalística, que vai avaliar a condição de uso pelas polícias paranaenses ou outros órgãos do Estado.

Após a perícia, o Poder Judiciário vai definir se as forças de segurança poderão utilizar a arma para a atuação diária.

BONIFICAÇÃO – O Governo do Paraná divulgou, em dezembro do ano passado, que vai começar a oferecer uma bonificação em dinheiro a policiais militares e civis que apreenderem armas de fogo ilegais no Estado. A medida foi autorizada em decreto para regulamentar a lei 14.171/03, que instituiu o bônus.

Os valores variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00 de acordo com o potencial da arma apreendida. Ainda no mesmo decreto está previsto que a partir de 2021 haverá uma gratificação de R$ 50 mil para os três batalhões da Polícia Militar e as três delegacias da Polícia Civil que mais apreenderem armas de fogo.