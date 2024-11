Fotógrafa cambeense encanta com ensaios natalinos cheios de emoção!

0:00

O Natal é realmente uma época especial, é tempo de festejar e, também de estar com quem a gente ama, e a fotógrafa cambeense Nádia Jayme sabe muito bem sobre a aproximação natural que acontece na temporada de festas de final de ano. “Admiro muito esta época. A preparação para o Natal traz a sensação de acolhimento, um abraço e, “um respiro” de tudo que aconteceu durante o ano. E eu indico as sessões de Natal para quem compartilha do mesmo sentimento”.

Nádia que é engenheira agrônoma por formação, se apaixonou pela fotografia durante a faculdade, e migrou para a área completamente. “Estou há dez anos trabalhando com fotografia, porém sou Eng. Agrônoma de formação. Durante a graduação comecei a trabalhar com foto e nunca mais parei. Atendo diferentes nichos: casamentos, fotos de família e fotografia corporativa. Tenho um estilo de fotografia mais lifestyle e documental. E os ensaios de Natal ganham cada vez mais destaque na minha agenda, este ano tive até de reservar um espaço com cenários de Natal aqui na cidade”.

De acordo com Nádia Jayme, seu trabalho acaba se destacando devido a sua experiência e emoção com que ela vivencia os ensaios com as famílias. “ Tenho o privilégio de conhecer muitas famílias e inúmeras histórias. E cada uma delas nos emociona de alguma forma. O fato de todos reservarem um tempo para estarem ali juntos buscando um registro afetivo de uma época do ano tão linda já é algo muito especial. O foco é fotografar as suas reações do que a própria pose em si. É um ensaio muito bom para quem não é muito fã de fazer foto ( risos). E gosto de transmitir através da foto aquele ambiente de interior de casa trabalhando com luz natural e sombra”.

Nádia Jayme tranquiliza e incentiva as famílias que têm receio de participarem de um ensaio com crianças, por medo de bagunça. “Costumo dizer que temos um caos organizado durante os ensaios em família com as crianças e está tudo ótimo! O resultado das fotos e a memória afetiva gera exclusivamente boas risadas e amor! É incrível para todos a experiência!

