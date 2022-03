Fragrância do Boticário que desperta o desejo sexual aposta em campanha com casais em conteúdos sensuais

Para traduzir a química do desejo causada pelo novo Malbec X, ações idealizadas pelas agências SoWhat, Almap, W3Haus e PROS exploram o segredo da fragrância com o objetivo de gerar conversa com o público sobre o tema

Malbec, marca de perfumaria masculina do Boticário que é sucesso absoluto, acaba de ganhar mais um item em seu portfólio: Malbec X, fragrância que chega como edição limitada com Fator X, segredinho exclusivo que desperta o desejo sexual e aumenta o poder da atração comprovado pela neurociência. A marca acredita que o olfato ajuda a despertar maior sensação de atração e desejo sexual e, por isso, desenvolveu o lançamento que mexe com os sentidos e ajuda a esquentar ainda mais o clima. Criada pelo perfumista Christophe Raynaud, criador de icônicas fragrâncias da perfumaria internacional, a novidade traz sofisticação e sensualidade máximas com o frescor aromático e o amadeirado característico de Malbec.

Para o lançamento da fragrância, a estratégia da campanha foi construída com o objetivo de gerar conversa de qualidade com o público-alvo e despertar desejo pelo Malbec X. Para isso, a marca foi atrás de ouvir o que as pessoas falam sobre os temas de sexo e sedução, explorando territórios e interesses, identificando oportunidades de diálogo pertinentes que se materializam em conteúdos com formatos inovadores que transmitem a sensorialidade da novidade.

“Com esse lançamento, Malbec se consolida ainda mais no território da atração, mostrando ao consumidor que está com ele no jogo da sedução e reforçando o papel da perfumaria na conquista”, explica Marcela de Masi, Diretora de Comunicação do Boticário. “Por isso, para desenvolvermos essa estratégia, pensamos em ações de comunicação com mensagens personalizadas que nos ajudassem a gerar alcance e identificação com nosso público, para falarmos de forma sedutora e sofisticada com os mais tímidos até os mais exploradores e fetichistas nesse universo. Afinal, Malbec X desperta o desejo sexual, comprovadamente pela neurociência, e todos são muito bem-vindos a viver essa experiência”, completa.

Sob a chamada “Novo Malbec X. A química do desejo”, em ação criada pela agência SoWhat, casais anônimos, celebridades e criadores de conteúdo protagonizam os efeitos do Fator X. Seguindo tendências do TikTok e criando um clima quente em suas casas, eles produziram diversos posts para suas redes, onde se entregaram a um contexto repleto de sedução e sensualidade. Complementando a estratégia, casais anônimos foram convidados para um ensaio sensual. Tudo isso para preparar o público para “o dia mais quente do ano” – dia 13 de março, data oficial do lançamento do Malbec X.

Para isso, a escolha dos perfis para compor a campanha seguiu o critério de casais reconhecidos por suas químicas e conexões, possuindo sinergia com o novo item da linha Malbec X. “Buscamos escolher perfis que tragam representatividade para o nosso consumidor e que pudessem abrir essa conversa de uma forma próxima e real propondo uma discussão sobre a química do desejo de forma plural”, conta Marcela. Além de lovers da marca, Babu Santana e Lívia Nascimento, Jéssica Ellen e Dan Ferreira, Péricles e Lidiane Faria, Leo Santana e Lore Improta, André Nicolau e Marcello Henrique, Aline Wirley e Igor Rickli, André Coelho e Anna Clara, André Brasil e Samantha, Michele Passa e Bruno, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Mahmoud, e Sérgio Malheiros formam o time da campanha.

A novidade conta com um filme quente, idealizado pela AlmapBBO, protagonizado por Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, eleitos casal do ano em 2021 por terem uma superquímica, e que conversa diretamente com o que Malbec X provoca. No curta, o cantor aparece se arrumando em casa e passando a fragrância. Ao borrifar o produto, a ponta de um pavio acende e começa a pegar fogo. Por fim, Diogo e Paolla esquentam o clima, seguido pelo momento em que tiram as roupas um do outro enquanto o pavio segue aceso até atingir o clímax. Assista aqui.

Já nas redes da marca, durante todo o período da campanha, conteúdos exclusivos serão publicados no Close Friends do perfil no Instagram, além de contar com ações de responding e interação em mar aberto idealizadas pela W3Haus, que atuarão com o objetivo de alavancar o engajamento e manter a conversa quente.

A campanha, desenvolvida pela AlmapBBO, estreou domingo, 13, à noite em território nacional com veiculação na TV e nos canais digitais, com desdobramento de peças para OOH.

