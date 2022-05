Frio perde força no Paraná, mas cidades amanhecem com temperaturas abaixo dos 10ºC

Na terça-feira (17), a temperatura mais baixa do estado foi registrada em General Carneiro, no Sul do estado, com 0,5ºC. Já na quarta-feira (18), Guarapuava e Palmas amanheceram com 1,4ºC.

A onda de frio intenso perdeu força no Paraná, nesta quinta-feira (19). Apesar disso, diversas cidades do estado amanheceram com temperaturas abaixo dos 10ºC. Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, foi a cidade mais fria do dia, com mínima de 3,7ºC.

Na terça-feira (17), a temperatura mais baixa do estado foi registrada em General Carneiro, no Sul do estado, com 0,5ºC. Já na quarta-feira (18), Guarapuava e Palmas amanheceram com 1,4ºC.

Dados do Simepar apontam que Cambará, no Norte Pioneiro, registrou mínima de 1,7ºC. Apesar disso, o instituto disse que o dado é suspeito e o desconsiderou.

Veja a seguir as mínimas em algumas cidades do Paraná:

Telêmaco Borba: 3,7ºC

Nova Fátima: 3,8ºC

Guarapuava: 4,0ºC

Ivaí: 4,1ºC

Palmas: 4,3ºC

Japira: 4,7ºC

Inácio Martins: 4,8ºC

Cornélio Procópio: 4,9ºC

Ponta Grossa: 5,0ºC

Lapa: 5,2°C

Santo Antônio da Platina: 5,2ºC

Jaguariaíva: 5,5ºC

Fazenda Rio Grande: 5,7ºC

Cerro Azul: 5,8ºC

Colombo: 5,9ºC

Pinhais: 6,1ºC

Cascavel: 6,2ºC

Assis Chateaubriand: 6,3ºC

Laranjeiras do Sul: 6,3ºC

General Carneiro: 6,5ºC

Campo Mourão: 6,6ºC

Curitiba: 6,6ºC

Apucarana: 6,8ºC

Irati: 6,8ºC

Pato Branco: 6,8ºC

Ubiratã: 6,8ºC

Palmital: 7,2ºC

Pinhão: 7,2ºC

União da Vitória: 7,3ºC

Goioerê: 7,4ºC

Londrina: 7,4ºC

Cianorte: 7,5ºC

Santa Helena: 7,8ºC

Francisco Beltrão: 7,9ºC

Paranapoema: 8,0ºC

Cândido de Abreu: 8,2ºC

Marechal Cândido Rondon: 8,2°C

Maringá: 8,2ºC

Toledo: 8,2ºC

Umuarama: 8,2ºC

Paranavaí: 9,0ºC

Foz do Iguaçu: 9,1ºC

Guaíra: 9,1ºC

Altônia: 9,3ºC

Loanda: 9,4°C

Capanema: 9,5ºC

Palotina: 9,5ºC

São Miguel do Iguaçu: 9,9ºC

Cruzeiro do Iguaçu: 10,4ºC

Guaratuba: 12,7ºC

Morretes: 13,4ºC

Paranaguá: 13,5ºC

Guaraqueçaba: 13,6ºC

Antonina: 14,4ºC

Cobra News