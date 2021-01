FUNCIONÁRIOS DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SÃO VACINADOS HOJE

Os funcionários e profissionais da saúde do Pronto Atendimento 24 Horas são vacinados hoje (21). A unidade de saúde é referência para os casos de coronavírus na cidade, assim como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Unidade Básica de Saúde do Cambé IV. Cerca de 160 profissionais do 24 Horas vão receber a primeira dose da Coronavac.

A enfermeira do departamento de epidemiologias Bárbara Radigonda, explica que a população ainda tem muita dúvida sobre a distribuição da vacina. “A Secretaria de Saúde e as UBS’s estão recebendo muitas ligações de pessoas querendo saber da vacina e de quando vão tomar, mas, no momento, o grupo prioritário é formado por profissionais da saúde que trabalham na linha de frente da COVID-19 e os idosos que residem em abrigos”, esclarece. Radigonda ainda ressalta que mesmo após a vacinação é necessário continuar com os cuidados: “distanciamento social, máscara e álcool gel ainda são essenciais”.Amanhã (22) vão ser vacinados os funcionários e profissionais da saúde da UPA.

Até a manhã de hoje, cerca de 160 pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina em Cambé