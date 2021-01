FUNCIONÁRIOS E IDOSOS DO ABRIGO PE. MANOEL COELHO SÃO VACINADOS

Os funcionários e idosos do Abrigo Padre Manoel Coelho, coordenado pela Irmã Jardini, foram vacinados contra a COVID-19 hoje (20). Foram destinadas 36 doses do imunizante do Instituto Butantan para o abrigo, segundo as informações da Secretaria de Saúde de Cambé. A primeira pessoa a receber a vacina foi a Irmã Jardini. Ela explica que receber a vacina é um alívio e traz a sensação de esperança. “Mas só podemos ficar sossegados quando todas as pessoas forem vacinadas”, ressalta. Ela ainda esclarece que vai continuar mantendo o distanciamento social, a usar máscara e álcool gel. “Eu posso ter tomado a vacina, mas a maioria não, eu me preocupo com essas pessoas”, conclui.Cambé recebeu 729 doses da CoronaVac e iniciou a aplicação da primeira dose da vacina nos profissionais da saúde na terça-feira. Até a manhã desta quarta-feira, 91 pessoas já foram vacinadas em Cambé. Segundo a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado prometeu novos lotes do imunizante para as próximas semanas. As vacinas estão sendo distribuídas pelo Ministério da Saúde.

