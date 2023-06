Furto de Notas Fiscais do programa Nota Paraná prejudica ONG Refúgio

No comércio da região, notas fiscais do programa Nota Paraná, destinadas à ONG Refúgio, têm sido alvo de constantes furtos. Essas notas, que poderiam ser convertidas em recursos para ajudar a financiar projetos da organização, são de extrema importância para o seu funcionamento e o impacto social que ela proporciona.

O programa Nota Paraná, desenvolvido pelo governo estadual, permite que os consumidores solicitem a inclusão do seu CPF nas notas fiscais de compras realizadas, gerando créditos que podem ser utilizados para abatimento de impostos ou creditado em conta. No caso da ONG Refúgio, as notas sem CPF podem ser cadastradas em até 30 dias após a compra, possibilitando que esses documentos se transformem em recursos financeiros que auxiliam no custeio de projetos essenciais.

Infelizmente, câmeras de segurança registraram a ação de furto das notas destinadas à ONG Refúgio, causando um impacto significativo em suas atividades. Essas imagens revelaram indivíduos, cujas identidades ainda não foram divulgadas, roubando as notas fiscais nos estabelecimentos comerciais da região.

O furto dessas notas representa um prejuízo direto para a ONG Refúgio, uma vez que os recursos provenientes do programa Nota Paraná desempenham um papel crucial no desenvolvimento de projetos que, sem essas doações, dificilmente sairiam do papel. A organização é responsável por auxiliar comunidades carentes, oferecendo apoio e oportunidades em áreas como educação, saúde e assistência social. Através do programa Nota Paraná, a ONG Refúgio conta com a generosidade da população, que pode destinar as notas fiscais para ajudar em suas iniciativas transformadoras.

Diante dos recentes furtos, a ONG Refúgio apela à população e aos estabelecimentos comerciais para que redobrem a atenção e a segurança em relação às notas fiscais destinadas a eles. Além disso, ressalta-se a importância de denunciar qualquer atividade suspeita às autoridades competentes, colaborando para a identificação e punição dos responsáveis.

É fundamental que a sociedade esteja ciente do impacto negativo causado pelo furto dessas notas fiscais destinadas a entidades filantrópicas, como a ONG Refúgio. Essa ação criminosa compromete não apenas o trabalho da organização, mas também a esperança e o bem-estar daqueles que dependem dos recursos gerados pelo programa Nota Paraná.

As autoridades competentes já estão investigando os furtos e esperamos que os responsáveis sejam identificados e devidamente punidos. Enquanto isso, a ONG Refúgio segue empenhada em continuar seu trabalho de transformação social, contando com o apoio da comunidade para superar os desafios impostos por esses atos criminosos.

Nota Paraná, ONG Refúgio e a população precisam estar unidos na luta contra o furto dessas notas