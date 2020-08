No instagram oficial desta Coluna (@bonitaideia), fizemos um sorteio! Disponibilizei um espaço para que as pessoas indicassem empresas, empreendedores (as), prestadores (as) de serviços que mereciam ser ainda mais conhecidos e valorizados, ainda mais em uma época de dificuldades como vem sendo pós-pandemia de Covid-19. E o post foi sucesso! Foram 210 indicações, ou seja, 210 empresas concorreram a um espaço nesta Coluna que tanto quer mostrar as bonitas ações da região!

E a ganhadora foi a advogada e empresária, Gabriela Camilo, que tem um escritório de advocacia na região central de Cambé e merece, sim, visibilidade pelo bom trabalho que já oferece e por ser uma mulher que como tantas outras, acumula tarefas e quer fazer o bem!

Advogada Gabriela Camilo

Confira o bate-bola que fizemos com a Advogada Gabriela e analise de que forma este conteúdo pode acrescentar para você:

1-Bonita Ideia: Empreender no Brasil é desafiador. Empreender em um município que por muito tempo foi considerado uma cidade dormitório, mais complexo ainda! Como é abrir um escritório advocatício em uma cidade que luta para firmar seu protagonismo empreendedor?

Advogada Gabriela: Empreender em qualquer ramo em nosso país é desafiador, porém empreender na advocacia, recém-formada e sem experiência com “rotinas de um escritório” é maior ainda. Mas em que pese ser desafiador, não foi um fator limitante em especial porquê esse sempre foi o meu foco! Desde a época da faculdade sempre me visualizei sendo a gestora do meu próprio negócio, sabia que os desafios seriam grandes e por isso me preparei durante a graduação para enfrentar esse momento da minha carreira e estar pronta para assumir todas as responsabilidades que isso requer!

O empreendedorismo não é muito almejado em nosso ramo, especialmente entre os jovens advogados, que preferem iniciar carreira em escritórios já consolidados, o que de fato é mais seguro, porém nada é mais gratificante do que gerir o negócio e vê-lo progredir! Acredito que com esforço os empreendedores colhem os frutos de todo empenho dedicado à concretização de seu objetivo!

2- Bonita Ideia: Como o seu escritório foi recebido na sociedade?

Advogada Gabriela: Quem empreende na área jurídica deve sempre ter em mente que é investimento para longo prazo, e que isso requer muita persistência e determinação até que se assuma uma posição consolidada no ramo. Nesse mês completo um ano da abertura do escritório e me surpreendi positivamente, tanto com a receptividade dos demais colegas de profissão quanto à procura dos clientes pelos meus serviços! Tudo isso me dá a sensação de que estou no caminho certo e que é apenas o começo.

3- Bonita Ideia: Qual é um dos diferenciais de seu escritório e como você o descreve? Você tem uma missão já pré-estabelecida?

Advogada Gabriela: Minha missão é sempre atender meus clientes da forma como eu gostaria de ser atendida! E para isso, acredito em três princípios básicos que são: a ética, a responsabilidade e o comprometimento! São princípios que procuro aplicar na rotina do meu escritório, em especial com meus clientes que me confiam seus problemas, angústias e anseios e que esperam de mim além de uma solução para suas demandas uma postura ética de comprometimento e de acolhimento.

4- Bonita Ideia: Por ser um escritório de Direito gerido por uma mulher, existem causas que você foca? Ou o gênero não possui papel relevante na seleção de causas?

Advogada Gabriela: Para que eu aceite uma demanda levo em conta diversos fatores! Sempre sendo pautada pelas minhas especialidades, e área de atuação, porém o gênero não é levado em consideração. Meu foco é atender com o máximo empenho e dedicação e entregar todo meu conhecimento a fim de solucionar os problemas que são levados até mim, independente de quaisquer outros fatores.

5- Bonita Ideia: De que maneira as pessoas podem saber mais sobre sua marca, sua empresa?

Advogada Gabriela: Na área jurídica, a principal ferramenta é a boa e velha referência! Na maioria das vezes, quem me procura é porque foi indicado por outros clientes mesmo! Mas AS pessoas podem conhecer mais do meu trabalho por meio do meu perfil pessoal @gabrielacamilo.adv ou instagram do escritório @lemesecamiloadvocacia, mídias onde procuro levar informações relevantes!

Pessoal, que boa ideia conversar com uma advogada e mulher que está aí se posicionando de forma eficaz no mercado, correto?!

Se gostou do conteúdo ou tem uma sugestão de pauta, mande uma mensagem no instagram: @bonitaideia.