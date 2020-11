Na infância começam a surgir ideias e sonhos para um futuro brilhante e com muito sucesso. Maria Eduarda de Oliveira da Silva de apenas 10 anos, moradora do Bairro Projeto Agrícola na cidade de Apucarana não foi diferente, ela sonhou e luta atualmente para que seu objetivo seja alcançado, objetivo esse que é muito promissor e de muito orgulho para a família e para o Norte Paranaense.

Maria Eduarda que está no 5º ano do Ensino Fundamental, é uma criança como qualquer outra, brinca, estuda, mas o que faz diferente de muitas outras é que a menina luta por algo que para ela é mais que um sonho, e já começa a ser realidade.

Filha da costureira Rosana Maria de Oliveira da Silva e do servente Michael Aparecido da Silva, a modelo mirim sai as ruas com a família todos os finais de semana, para catar latinhas e conseguir arrecadar dinheiro, com intuito de pagar as despesas de viagens e outros gastos mais que ela tem.

“Para mim é emocionante como mãe ver o sorriso no rosto de minha filha, batalhando pelo seu sonho, cada dia que passa eu fico mais impressionada com as suas atitudes e a vontade que ela tem”, disse Rosana ao Portal Cambé.

Eduarda participou de seu primeiro concurso no dia 24/11/2019, que foi a seletiva para ser candidata a Miss Apucarana. O seu segundo concurso, realizado este ano, de 24 meninas ela ficou em 1ª lugar no pódio e representou a cidade como Miss Apucarana Infantil CDM 2020.

O próximo concurso que ela irá participar, acontecerá nos dias 20/02/2021 e 21/02/2021 no Teatro Sesc em Curitiba, onde ela concorrerá a Pequena Miss Brasil.

“Amo o que faço, arrecado latinhas para poder realizar meus sonhos e poder ajudar a pagar as despesas das minhas viagens para poder ser Miss Infantil, fico feliz em saber que minha família me apoia e me ajuda, eles saem comigo todo sábado e domingo para arrecadarmos latinhas e ao mesmo tempo se divertimos bastante, meu sonho é ser modelo internacional e poder ajudar muito minha família e aqueles que necessitam”, relatou muito emocionada a pequena princesa Maria Eduarda.

Diante das dificuldades, a família tem apoiado a garota, investido o tempo e acreditado que em meio a tantas barreiras, ainda existe a possibilidade de tornar realidade o futuro tão desejado e esperado da filha.

Quem desejar ajudar ou patrocinar a futura modelo, poderá entrar em contato pelo telefone: (43) 9.9837-2540.