Ginastas de Cambé conquistam título Sul-Americano em Aracaju

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Atletas cambeenses e suas colegas de equipe brilharam no Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica realizado em Aracaju, Sergipe, entre os dias 3 e 9 de dezembro de 2024. Representando a Seleção Brasileira Infantil, as ginastas sagraram-se campeãs absolutas na categoria AC3 (11 a 12 anos) e também na categoria AC2, demonstrando talento e dedicação ao esporte.

Na categoria AC3, as cambeenses Alicia Maria Macetto e Thalia Vitória Natalino, juntamente com suas colegas Alicia Fonzar, Tatiana Bertolla, Maria Eduarda Brustolin, Pietra Oliveira e Livia Martinelli, foram treinadas pela técnica Haniely Biond Leão, do clube ADR Unopar, de Londrina. O conjunto garantiu a vitória absoluta, consolidando-se como um dos melhores da América do Sul.

Já na categoria AC2, o conjunto treinado pela técnica Débora Falta, também do ADR Unopar, conquistou o título de campeãs absolutas. As atletas Beatriz Treviso, Luiza Echs, Liz Rangel, Larissa Caldeira e Sophie Vitorelli representaram o Brasil com excelência, reforçando o protagonismo da ginástica rítmica paranaense no cenário internacional.

O clube ADR Unopar, com mais de 50 anos de história, continua a ser um celeiro de talentos e referência na ginástica rítmica brasileira, levando o nome do Paraná e do Brasil a competições internacionais.