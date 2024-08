Giovanna Antonelli, Leandro Karnal e Caito Maia sobem ao palco da Feira do Empreendedor em Curitiba

0:00

Você já sabe quais são seus compromissos para setembro?! Se não, coloca na agenda: de 26 a 29 de setembro, Curitiba será palco da próxima edição da Feira do Empreendedor. Realizado pelo Sebrae/PR, o evento é gratuito e disponibilizará consultorias, atendimentos personalizados, espaços interativos, com ferramentas e ideias de aplicação, rodadas de negócios e de crédito, além de expositores no Viasoft Experience.

Durante os quatro dias de evento( 26, 27, 28 e 29), também haverá palestras no Teatro Positivo, ao lado do local do evento, com especialistas de renome nacional, como Caito Maia, fundador da Chilli Beans, que irá abordar o tema “Empreendedorismo e intraempreendedorismo”, a atriz Giovanna Antonelli que vai ensinar sobre os “Mecanismos do sucesso”, e, ainda, Leandro Karnal, historiador e escritor., abordando “O futuro começa hoje”.

De acordo ainda com a organização da Feira, o último dia de evento disponibilizará mais atrações, como a participação de Gil Giardelli, falando sobre o “Futuro inteligente além da inovação”. E o encerramento do evento será com o pioneiro de vendas em canais de televisão. Com a palestra “Vender! Vender! Vender!”, a participação de Ciro Bottini.

Em 2023, a Feira do Empreendedor reuniu mais de 17 mil visitantes durante os quatro dias de atividades, segundo o Sebrae. Para mais informações e inscrições, acesse:

Inscrições: http://www.sebraepr.com.br/feiradoempreendedor/

Data: 26 a 29 de setembro (quinta-feira a domingo)

Entrada gratuita

Local: Viasoft Experience

Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300. Campus da Universidade Positivo – Campo Comprido – Curitiba (PR)

