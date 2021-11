Golpes e fraudes: Ministério alerta para sites falsos do novo programa social Auxílio Brasil

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Ministério da Cidadania está alertando os beneficiários do novo programa social do Governo Federal, o Auxílio Brasil, sobre sites e aplicativos falsos que recolhem dados pessoais da população para aplicar golpes.

Eles reforçam que o aplicativo “Auxílio Brasil Caixa” é o único app para celular disponível para acessar a situação, o valor do benefício e o dia dos pagamentos do novo programa social do Governo Federal. Tanto na versão para aparelhos Android quanto para iOS, o único desenvolvedor do aplicativo é a Caixa Econômica Federal.

Quaisquer outros aplicativos que dizem ser do Auxílio Brasil, divulgados por meio de links compartilhados no WhatsApp, são falsos. Baixá-los pode danificar seu aparelho e colocar seus dados pessoais em risco.

O aplicativo foi produzido para o cidadão acompanhar as informações do Auxílio Brasil na tela do seu celular, com praticidade e rapidez. Com ele, o beneficiário fica sabendo da situação do benefício, consulta as parcelas e tem acesso ao calendário de pagamentos.

Confira um passo a passo para baixar o aplicativo Auxílio Brasil oficial:

Procure o ícone da loja de aplicativos do seu celular (Para Android, acesse a Google Play e para iPhone, a Apple Store);

Na busca, digite Auxílio Brasil CAIXA;

Toque no ícone com o nome Auxílio Brasil CAIXA (É importante verificar se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal);

Toque em instalar e depois em aceitar e aguarde a instalação;

Toque em abrir.

Com informações Ministério da Cidadania