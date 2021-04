Golpistas enganam idosa dentro de agência bancária no Centro de Cambé; prejuízo de R$ 2.200,00

Uma senhora foi alvo de um golpe dentro de uma agência bancária localizada no Centro de Cambé.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até a agência, no calçadão de Cambé, para realizar um saque. Após utilizar o caixa eletrônico, ao sair do local, um homem se aproximou dizendo que ela havia deixado a conta aberta na tela do caixa eletrônico ocasionando o bloqueio de seu cartão e que ela precisaria realizar um procedimento na máquina.

Documento emitido na agência bancária

Ela seguiu as orientações do golpista e retornou a máquina onde o autor do golpe emitiu um comprovante informando que o cartão estava bloqueado para saques, pagamentos, transações e compras e que a tarifa do reenvio do novo cartão seria de R$ 29,99.

“Ele disse para eu digitar um código informado pelo mesmo e inserir o cartão na máquina, e quando digitei o código, o cartão não queria sair da máquina, foi quando ele disse que digitaria os números e o cartão acabou sendo expelido e disse que estava desbloqueado”, disse a vítima ao Portal Cambé.

Momentos depois, a idosa percebeu que havia caído em um golpe e conferiu no extrato bancário uma transferência de sua conta para a conta de um homem no valor de R$ 2.200,00. A senhora foi até o banco e informaram a ela que essa conta é do Estado de São Paulo e existem várias transferências registradas em outras cidades, o que confirma a realização de golpes aplicadas em outras pessoas.

O caso foi registrado como furto e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cambé. Câmeras instaladas na agência bancária podem ajudar a polícia a identificar o criminoso.