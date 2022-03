Governador confirma presença na abertura da ExpoLondrina 2022

A 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2022 – será, oficialmente, aberta nesta sexta-feira, dia 1 de abril, em solenidade às 16 horas, na Pista Central do Parque Ney Braga. Estão confirmadas as presenças do governador Ratinho Junior, do secretário da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara; do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati; e aguardadas autoridades estaduais e municipais de Londrina e região.

A solenidade contará com apresentações da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e desfile das Bandeiras (Brasil, Paraná, Londrina e da Sociedade Rural do Paraná, entidade organizadora da ExpoLondrina).

Embora a abertura oficial esteja marcada para 16 horas, as bilheterias e os portões do Parque Ney Braga estarão abertos a partir das 9 horas e com uma agenda bastante diversificada: Reunião da Governança APL – TI, eventos na Fazendinha, julgamento de Mini-Horse, Feira do Cavalo Bretão, X Congresso de Buiatria da Região Norte do Paraná – Atualização em Sanidade de Bovinos Leiteiros, palestras na ExpoGame. E, após a abertura oficial, haverá a inauguração da sede física da Cocriagro, o primeiro hub de inovação da Agro Valley, ecossistema de inovação de Londrina.

Os valores dos ingressos para o Parque Ney Braga são, de segunda a quarta-feira: R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada; e de quinta a domingo: R$ 18,00 a inteira e R$ 9,00 a meia.

A agenda diária e mais informações da ExpoLondrina podem ser conferidas no site www.expolondrina.com.br.

Uma sessentona além do seu tempo

Depois de ter sido adiada duas vezes em função da pandemia da Covid 19, a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, em sua 60ª edição, chega em 2022 com uma programação diversificada trazendo inovações que poderão ser aplicadas imediatamente no campo e um perfil tech que entrelaça toda uma cadeia, a agroindústria, a informação científica, a capacitação técnica, o lazer e o entretenimento.

“São 60 anos de uma trajetória de transformações, acompanhando o desenvolvimento sustentável e tecnológico do campo, com o aumento da produção de grãos, o melhoramento genético da pecuária, o aprimoramento e transferência de tecnologia dos institutos e entidades de pesquisa. Trajetória esta, que transformou a exposição em referência para o segmento e também num elo importante entre o rural e o urbano”, comenta o presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), entidade organizadora do evento, Antonio Sampaio.

Smart Agro

No dia 1º de abril as catracas das portarias do Parque de Exposição Ney Braga, que também abriga o primeiro parque tecnológico privado do agro – o SRP Valley – girarão abrindo ao público um mundo de atrações ecléticas que atenderão gostos, gêneros e idades diversas. A inovação e tecnologia permeiam tudo e o evento será encerrado no dia 10 de abril. Âncora do Parque Tecnológico SRP Valley, o hub de inovação Cocriagro terá sua sede inaugurada no primeiro dia da exposição.

O pavilhão Smart Agro será um grande ecossistema de conexão dentro da temática de inovação no agronegócio e também no setor de transformação de alimentos com a tecnologia embarcada desde o processo de produção do campo ao alimento para o consumidor (Farm to Fork). O espaço abrigará uma vila de startups, realizará maratonas como o 5º Hackathon e o Challenge do agronegócio, palestras, rodadas de negócios, encontro do ecossistema de governanças regionais, enfim um grande movimento tech.

Expo Games

Lazer e entretenimento associados à tecnologia e ao aprendizado, os visitantes da ExpoLondrina encontrarão no Pavilhão Nacional com a Expo Games. O circuito contará com torneio (Liga Escolar), palestras, cosplayers e muitas atividades relacionadas ao universo dos games, além da presença de influenciadores e apresentadores do segmento. A Expo Games, destaque e atração na ExpoLondrina, abre espaço para os apaixonados pelos eSports tanto pró-player como os já aficionados dos games.

Animais e Fazendinha

A ExpoLondrina 2022 receberá em torno de 40 raças entre bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e pequenos animais. Os animais entram em pista para exposição, julgamento e também leilões. Destaques para raças novas como a raça brasileira de ovelhas “Morada Nova” e atrações como os mini-horses, os shows do Cavalo Lusitano e de pastoreio de ovinos com cães adestrados, ambos na pista central do parque de exposições. O aquário montado no Ney Braga, desde que inaugurado em 2014, vem sendo uma das atrações das famílias na exposição e também um local para fomentar a piscicultura na região. O complexo instalado apresenta peixes da bacia paranaense, criados em cativeiro e ornamentais. A Exposição de Pequenos Animais é um show à parte. A diversidade atrai todas as idades. São gatos, cachorros, pássaros, coelhos e até lhamas.

A Via Rural, popularmente conhecida como “Fazendinha”, entra em sua 27ª edição. Os seus 11 mil metros quadrados de área abrigam 22 estações com uma agenda de eventos e opções ao produtor para uma agricultura mais sustentável e rentável. Cadeias produtivas, processos fabris, agroturismo, gastronomia e artesanatos chamam a atenção dos visitantes que chegam a 200 mil em 10 dias de exposição. A coordenação do espaço é do IDR-PR (Emater e Iapar), Seab, UEL e SRP.

Agenda técnica

Embora a abertura oficial da 60ª Exposição Agropecuária e Industrial esteja agendada para as 16h do dia 1º de abril, os eventos técnicos começam no início da manhã. A cada ano estes eventos melhoram e superam a edição anterior. Sampaio destaca que a agenda técnica da ExpoLondrina é feita em parceria com órgãos de pesquisa, instituições governamentais, universidades, empresas e cooperativas do segmento e com o conselho técnico da Sociedade Rural. A média de eventos realizados nas últimas edições ultrapassou a casa dos 100 e para 2022 este número está se mantendo.

Gastronomia

Pela primeira vez a exposição terá uma Vila Gastronômica. O espaço promete surpreender. Planejado para receber bares e restaurantes, a Vila conta com um palco central com atrações musicais de renome e Espaço Kids, com muita brincadeira e cuidadores para que os pais possam se divertir tranquilamente enquanto suas crianças também se divertem em segurança.

A agricultura familiar terá seu espaço com a Feira de Sabores, apresentando a produção artesanal do campo em doces, queijos, geleias e embutidos. A Rua da Alimentação, com suas mais de 100 barracas, oferecerá uma diversidade de comidas de variados sabores e aromas. E claro, não faltarão os tradicionais churros, batatas-fritas e maçãs do amor.

Lazer e entretenimento

Pela Arena de Shows e Rodeio João Milanez já passaram milhares de atrações culturais e esportivas, que lotam o local com capacidade para 20 mil pessoas. Este ano não será diferente e a agenda vem com novo perfil, além do espaço ter ganho um designer diferente com diversas alternativas, além das arquibancadas. Uma grade de shows com nomes conhecidos no cenário nacional foi montada com mais de uma atração por noite, que além de cantores, duplas, traz DJs e stand ups. O Rodeio nesta 60ª edição terá quatro dias e dividirá o espaço com os shows, trazendo peões e touros já conhecidos no segmento. O público terá à disposição além dos shows e rodeio, um Parque de Diversões com brinquedos novos, um visual lúdico e colorido. O Vitinho Park vem com mais de 30 atrações para todas as idades, a partir de 2 anos. Entre elas está uma Roda Gigante de 32 metros de altura, considerada a maior Roda itinerante da América Latina.

Negócios e diversidade

O setor de equipamentos, máquinas agrícolas e veículos movimenta a economia da exposição com ofertas ao produtor e novidades. Bancos, expositores tradicionais no evento, apresentam financiamentos para o setor. O agropecuarista tem na ExpoLondrina inovações do segmento e um grande espaço para networking e negócios. O visitante encontra uma gama de atrações para toda a família. Por essas características, a exposição é considerada uma das maiores e mais completas do segmento. Em 2019, o evento movimentou cerca de 600 milhões de reais, contou com a média de 3.200 expositores, gerou de oito a nove mil empregos diretos e indiretos. Esta diversidade da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina leva ao Parque Ney Braga em torno de meio milhão de pessoas em 10 dias de evento.