Governador libera tráfego da pista principal do Viaduto Bratislava em Cambé

Obra está concluída em 85%. Novo viaduto vai garantir mais segurança aos moradores ao município do Norte do Paraná. A previsão de entrega é no final deste ano. O investimento chega a R$ 13,5 milhões, do Governo do Estado.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou nesta terça-feira (28) o tráfego da pista principal do Viaduto Bratislava, na BR-369, em Cambé, no Norte do Paraná. Com a obra, os moradores do município ganharão mais segurança e mais agilidade no tráfego de veículos. A obra atingiu 85% de conclusão e a previsão de entrega é no final deste ano.

O investimento total chega a R$ 13,5 milhões, feito pelo Governo do Estado, dentro do programa Avança Paraná, que conta com recursos financiados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. “Essa é uma obra histórica, que há muito tempo a população de Cambé esperava. Ela vai salvar muitas vidas, centenas de famílias já perderam entes queridos neste local e, agora, com esse viaduto a tendência é que tudo melhore. É um projeto inovador”, destacou o governador.

O prefeito Conrado Scheller ressaltou a importância do investimento para o aumento da segurança no trajeto e para o desenvolvimento econômico da região. “O primeiro impacto é no salvamento de vidas. O critério utilizado foi o lugar que teve maior número de mortes. O segundo é o desenvolvimento econômico, com a junção da cidade que tem dois polos industriais totalmente divididos pela BR-369”, disse o prefeito.

O cruzamento liberado fica na rota principal do trecho entre Londrina e Maringá, local onde há tráfego intenso de veículos por se tratar de um corredor de escoamento da produção industrial de Arapongas e Rolândia. De acordo com a prefeitura de Cambé, passam pelo local em média 26 mil veículos/dia, sendo cerca de 6 mil veículos pesados. Os trabalhos agora permanecem concentrados nas vias marginais e ligação das vias municipais às passagens superiores do viaduto.

O viaduto vai melhorar também o acesso ao Parque Histórico Municipal Danziger Hof, um dos principais pontos turísticos de Cambé. A região também passou a ser um atrativo imobiliário, com a instalação de condomínios horizontais e a previsão de criação de um novo bairro residencial com mais de 300 lotes.

OBRA – Muito esperado pela população, o viaduto está sendo erguido no km 163 da BR-369, na interseção da Avenida Brasil com a estrada Bratislava, em Cambé. A obra vai organizar e agilizar o tráfego no local, beneficiando quem transita no sentido centro de Londrina ou para outras cidades da região ou, ainda, os que seguem para Maringá, no Noroeste.

Na interseção da Avenida Brasil com a Estrada Bratislava, o trecho foi rebaixado e o projeto contempla, ainda, a construção de duas alças de acesso separadas, que darão continuidade à Avenida Brasil e à Bratislava, em um trajeto de aproximadamente 800 metros. Até o momento, dois viadutos dando continuidade à Avenida Brasil e à Estrada Bratislava já foram concluídos. Além disso, já foi executado todo o rebaixamento da PR-369 e finalizado os serviços de pavimentação da pista principal embaixo dos viadutos.

Como forma de dar celeridade ao processo, a obra seguiu o regime de contratação integrada (RDCI). O modelo, adotado pela primeira vez no Estado, permitiu ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) contratar, com uma única licitação, uma empresa ou consórcio de empresas para elaborar o projeto executivo e imediatamente dar início à execução da obra.

“Estive aqui logo no início da obra. Precisávamos desafogar o tráfego da Bratislava até a Avenida Brasil. Não tinha projeto executivo para essa obra. Fizemos um processo para que a empresa vencedora executasse o projeto e obra, evitando que a contratada colocasse a culpa no projeto para não executar a obra. Foi uma determinação do Governo do Estado e hoje ela está aqui”, contou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

PRESENÇAS – Participaram do evento a coordenadora regional da Casa Civil, Sandra Moya; os deputados estaduais Cobra Repórter e Tercílio Turini; o comandante regional da Polícia Militar do Paraná, coronel Cesar Kister; o vice-prefeito de Cambé, José Carlos Camargo; além de lideranças políticas e empresariais da região.