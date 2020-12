Governo propõe salário mínimo de R$ 1.088, 00 em 2021

Por Jéssica Galvani, Advogada

A proposta do governo enviada ao Congresso Nacional foi de R$ 1.088, 00, levando em conta o INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) que no ano de 2020 foi de 4,11 %.



O piso salarial atual é de R$ 1.045,00, devendo em janeiro ser confirmado o valor exato do reajuste do salário mínimo para o ano de 2021.



Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos, em nome do Escritório Jéssica Galvani Advocacia e Consultoria Jurídica, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.