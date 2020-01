Na tarde desta terça-feira (21), foi realizado uma operação conjunta da Equipe da Rotam e Receita Federal de Londrina, no município de Cambé na PR-445.

A equipe realizou a abordagem a um caminhão volvo com placas de Santo Agostinho (PE) e o semi reboque com placas de São Paulo.

No momento da abordagem o motorista relatou aos policias que estava carregado de suínos, deste modo, foi rompido o lacre e após a abertura do baú, foi constatado que estava carregado com aproximadamente mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Diante do fato, o caminhão foi encaminhado para o pátio da Receita Federal. E o condutor do caminhão foi encaminhado para a Polícia Federal de Londrina.

Cobra News