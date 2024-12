Grave acidente de trânsito no Jardim Santo Amaro deixa motociclista ferido em Cambé

0:00

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira (26) na Rua Humberto Moreschi, em frente ao Centro Esportivo do Castelo Branco, no Jardim Santo Amaro, Cambé. O incidente envolveu a colisão entre um automóvel e uma motocicleta, deixando o motociclista Valdinei dos Santos Paulino, de 41 anos, gravemente ferido.

De acordo com o sargento Faustino do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava fraturas no braço e antebraço, além de sinais de um leve traumatismo cranioencefálico (TCE). “A cinemática do trauma chamou a atenção, e a vítima estava um pouco confusa na chegada. Por isso, acionamos um médico para avaliação mais detalhada”, informou Faustino em entrevista ao Portal Cambé.

Estado de saúde e encaminhamento

Valdinei foi atendido no local pela equipe de resgate e transportado para o hospital para realizar exames e uma triagem mais aprofundada. Segundo o sargento, há possibilidade de necessidade de intervenção cirúrgica devido às fraturas, mas a avaliação será confirmada por um ortopedista. Apesar da gravidade, o motociclista estava consciente e orientado no momento do atendimento.

Motorista do carro envolvido

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos, mas estava visivelmente abalado com o ocorrido. Ele recusou atendimento médico no local e relatou que o acidente aconteceu enquanto realizava uma conversão à esquerda. Segundo ele, um veículo à sua frente o impediu de perceber a aproximação da motocicleta, resultando na colisão. A força do impacto causou danos significativos ao carro.

Reforço à segurança no trânsito

A colisão serve como um alerta para a necessidade de maior atenção e respeito às regras de trânsito, especialmente em áreas residenciais movimentadas. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de dirigir com cautela e manter atenção redobrada em cruzamentos e conversões.

