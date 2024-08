Grave acidente na BR-158 tira a vida de jovem de Rolândia e deixa dois feridos

O Portal Cambé lamenta profundamente a perda de Jean Henke, que por muitos anos foi um parceiro de notícias do portal, contribuindo para a disseminação de informações na região.

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

[yotuwp type="channel" id="UCe8wQc9mX8a7-2NhBC0QF5g" ]

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Na manhã deste sábado, 24 de agosto, um grave acidente na rodovia BR-158, no anel viário de Campo Mourão, resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas gravemente feridas. A colisão frontal ocorreu nas proximidades do trevo de acesso ao Barreiro das Frutas, envolvendo dois veículos: uma Chevrolet Tracker e um BYD Dolphin Mini. Ambos os automóveis ficaram parcialmente destruídos, com destroços espalhados pela pista.

No BYD Dolphin, estava um casal. O homem, identificado como Jean Henke, natural de Rolândia e responsável pelo site de notícias Rolândia 190, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A mulher que o acompanhava foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital de Campo Mourão para atendimento médico.

O condutor da Chevrolet Tracker também sofreu ferimentos e foi levado ao hospital para tratamento. O acidente ocorreu por volta das 09:00 da manhã, mobilizando equipes de resgate e autoridades locais para a retirada das vítimas e a liberação da pista.

O Portal Cambé lamenta profundamente a perda de Jean Henke, que por muitos anos foi um parceiro de notícias do portal, contribuindo para a disseminação de informações na região.